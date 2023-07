Dopo la passeggiata contro la Nuova Camunia conclusasi con un larghissimo 11-0, il Monza di Raffaele Palladino è sceso in campo oggi nel ritiro di Pontedilegno-Tonale per sfidare il Real Vicenza, a un mese esatto dall'esordio in campionato contro l'Inter. L'amichevole si conclusa con un netto 5-0 grazie alle reti di Armando Izzo, Mirko Maric, su assist dell'ex nerazzurro Roberto Gagliardini, di Gianluca Caprari, autore di una doppietta, e Samuele Birindelli. In campo da titolare Valentin Carboni, il talentino classe 2005 in prestito proprio dai milanesi.