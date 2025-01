Non solo l'Inter e la Champions League nei pensieri del Monaco, che si muove anche sul mercato preparando il suo secondo nuovo arrivo di gennaio: la squadra francese ha infatti trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte per il prestito di Éric Junior Dina Ebimbe, 24enne centrocampista che quest'oggi sarà nel Principato per completare l'operazione coi vari passaggi burocratici.

Il giocatore, ex Paris Saint-Germain, si trasferirà alla corte di Adi Hütter sulla base di un prestito di 1 milione di euro con un'opzione di acquisto stimata in 10,5 milioni di euro.