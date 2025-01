Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa, Tijjani Reijnders si presenta a rispondere anche ai microfoni di Sportmediaset per presentare il derby di domani sera contro l'Inter valido per la finale di Supercoppa, intervista durante la quale il centrocampista olandese del Milan avvisa i cugini e carica i compagni.

Quali sono le sensazioni per questo derby in finale?

"È una bella partita da giocare, dobbiamo fare di tutto per portare la Coppa dalla nostra parte e sì, stiamo pensando alla partita".

Sei pronto a trasformarti in Power Reinders?

"Devo farlo in ogni partita e domani devo giocare come voglio sempre giocare e aiutare la squadra a creare occasioni per segnare".

L’Inter si può battere?

"Sì. Lo abbiamo dimostrato nella scorsa gara che abbiamo giocato contro l’Inter, durante la quale abbiamo giocato molto bene. Domani non sarà diverso, dobbiamo combattere, non dobbiamo avere paura di giocare e dobbiamo dimostrarlo domani".

Cosa ha cambiato Conceição nella vostra mente?

"Sì, dobbiamo essere più aggressivi come abbiamo fatto nel secondo tempo con la Juventus perché nel primo tempo abbiamo atteso troppo. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo creato più opportunità e così dovremo fare domani con l’Inter".

Potrebbe essere il primo trofeo dell’anno:

"Sì, e voglio giocare come se fosse la mia ultima partita. Tutti in squadra abbiamo lo stesso obiettivo e vogliamo davvero vincere questo trofeo".