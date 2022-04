A differenza di Junior Messias, Stefano Pioli, allenatore del Milan, era conscio della vittoria dell'Inter a La Spezia, come affermato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa: "Io lo sapevo, ma con la squadra non ne abbiamo parlato. Abbiamo un obiettivo chiaro, cercare di vincere tutte le partite per restare lì. Oggi ci siamo riusciti rischiando veramente poco, questo è un fattore importante. Ora non ci saranno partite facili per nessuna delle contendenti per lo Scudetto, noi siamo primi o virtualmente secondi a un punto pur avendo perso punti quindi vuol dire che anche le altre hanno perso punti. Dipenderà da noi. Con la Lazio sarà una partita molto complicata ma cercheremo di giocare al meglio. Non c'è un calendario più o meno facile ma cercheremo di fornire sempre prestazioni di livello".