Stefano Pioli è comprensibilmente amareggiato dopo lo 0-2 contro l'Inter nell'andata della semifinale Champions. Così il tecnico rossonero a Prime Video.

Molti errori: squadra irriconoscibile?

"L'Inter ha giocato meglio di noi nel primo tempo e ha fatto due gol. Noi abbiamo giocato meglio nel secondo tempo ma non abbiamo segnato. Questo è il calcio. Loro hanno messo più qualità: fino al 7' non erano mai entrati in area, poi al primo corner hanno fatto gol. Dispiace perché volevamo un'altra prestazione e un altro risultato, ma dobbiamo crederci perché gli episodi cambiano le partite".

Siete mancata nell'aggressività e nell'intensità?

"Volevamo giocare come fatto col Napoli. Credo che l'Inter ha avuto la meglio nei duelli e così prendi più in mano la partita. La partita si è complicata subito tantissimo sotto ogni punto di vista, ma poi ho visto una grande reazione ed è quello che dobbiamo fare nel match di ritorno".

Lo spirito visto nella ripresa vi fa credere nella rimonta?

"Sicuramente sì. Abbiamo anche avuto le occasioni per accorciare: dovremo avere un approccio energico e più qualitativo, evitando errori come oggi. Servirà una prestazione vicina a quella vista nel seocndo tempo".

Cosa dirà ai ragazzi?

"Sanno che non abbiamo fatto bene, c'è delusione ma anche determinazione per cambiare tutto al ritorno".

Perché era arrabbiato con l'arbitro alla fine?

"Perché ho visto due pesi e due misure in tante situazioni metà e metà. Cosa nello specifico? Mah, nulla...".

Leao potrà farcela per il ritorno?

"Potrebbe, vediamo...".