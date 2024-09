L'attaccante del Milan Alvaro Morata analizza così ai microfoni di Sky Sport il ko per 1-3 in Champions League a San Siro contro il Liverpool, a pochi giorni dal derby di Milano: "Abbiamo iniziato bene, non era facile farlo così contro una grandissima squadra come il Liverpool. Abbiamo subito due gol sui calci piazzati e dopo rimetterti a posto è difficile. Dobbiamo lavorare e rispettare tutto quello che dice la gente, loro pagano per vedere le partite e noi siamo quelli che giochiamo. Non facciamoci del male tra di noi, domenica un’altra sfida importantissima”.

Problema più tattico o di atteggiamento?

“Problema non tattico né di atteggiamento. Il calcio è così. Dobbiamo cambiare subito e andare avanti”.

È il momento per gente come te di farsi sentire?

“Ci sono tanti giocatori importanti e con esperienza. Dobbiamo diventare una squadra solida, non dare l’opportunità agli altri di farci male e reagire meglio alle situazioni”.

Come si switcha per il derby?

“Non so come, ma per forza. Altrimenti diventa difficile. Oggi era la prima partita in Champions e spero che ci serva per capire che contro le grandi squadre bisogna essere attenti a ogni dettaglio”.