Rafael Leao ha spaccato la partita dal suo ingresso in campo. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa.

È una delle tue migliori prestazioni al Milan?

"Mi sono emozionato alla fine, vincere qualcosa al Milan è molto bello. Quando ho vinto lo scudetto è stato meraviglioso, due anni fa non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo. Oggi era una finale personale e collettiva, devo ringraziare la squadra che ha fatto un lavoro incredibile. Sia con la Juventus che oggi non abbiamo mollato mai: dobbiamo ringraziare l'allenatore che è arrivato e ha messo subito le sue idee, ha portato energie e mentalità di vincere".

Hai dovuto stringere i denti questa sera per essere in campo?

"Quando sono arrivato qua a Riyadh mi sono preparato per esserci, anche se non sapevamo come sarebbe andata. Il mister mi ha chiesto tutti i giorni come stavo, ma non ci pensavo minimamente all'infortunio: sono entrato con la voglia di aiutare la squadra e sono felice".

Quanto credevate nella rimonta?

"Molto, era dura ma ci credevamo. Io sono entrato con l'idea di aiutare la squadra, a livello sia offensivo sia difensivo. È andata bene, è stata una vittoria meritata".

Quanto vale per voi questo trofeo, contro l'Inter e dopo una settimana così particolare?

"È un'opportunità di cambiare la stagione, c'è un cambiamento incredibile che abbiamo dimostrato in campo. Lo dobbiamo festeggiare con i nostri tifosi, lo meritano perché eravamo in un momento difficile. Secondo me questo trofeo porta loro una grande gioia, anche i giovani in squadra hanno capito cosa significa vincere col Milan: tutti sono pronti per quello che ci aspetta e la stagione finirà in maniera diversa".