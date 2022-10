In vista del primo derby femminile stagionale, la calciatrice del Milan, Kamila Dubcová si racconta ai microfoni di DAZN, dove parla ampiamente della stracittadina in programma per domani.

Primo derby in carriera, come vive l'attesa?

"Sì è il mio primo e anche per questo non vedo l’ora di giocarlo. Sono molto curiosa di assaporare le sensazioni della sfida e di vedere l’atmosfera che ci accompagnerà nei 90'. Ovviamente però la cosa più importante è che il Milan vinca la partita".