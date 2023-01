Al fianco di Stefano Pioli, nella conferenza pre-finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, c'è il capitano dei rossoneri Davide Calabria. Ecco le sue risposte alle domande dei giornalisti:

Come hai visto i tuoi compagni?

"Abbiamo parlato, ma restiamo positivi come prima, non ho visto i compagni né abbattuti né rattristati. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo, dando tutto quello che abbiamo. Il resto verrà da sé".

Oltre a te quale compagno parla di più?

"Quelli con più esperienza, ma devo dire che tutta la squadra si assume la responsabilità dal primo all'ultimo giocatore. Se vogliamo diventare una grandissima squadra tutti devono essere partecipi. Quello che si siamo detti resta nello spogliatoio".