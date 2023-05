"Non penso non abbia funzionato qualcosa, purtroppo non abbiamo finalizzato quando ne abbiamo avuta l'opportunità. Un peccato, ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: complimenti all'Inter, più bravi di noi in queste due partite, sono una squadra completa e forte, ma nessuno pensava potessimo arrivare qui. Esperienza per i prossimi anni". Queste le considerazioni di Davide Calabria a Sky dopo il ko cocente con l'Inter. "Toccherà alla società migliorare la squadra, ma nessuno si aspettava potessimo arrivare fin qui.

Brucia perché è un derby, ma ci manca ancora qualcosa per vincere questa competizione - sottolinea il difensore rossonero -. Un voto alla stagione? La Champions era un sogno. Ora dobbiamo pensare al quarto posto, ma ci sono squadre più attrezzate di noi. A fine anno stileremo un bilancio, ma è sbagliato pensare solo che non alzeremo trofei".