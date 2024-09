Dopo la vittoria contro l’Inter, l’attaccante del Milan Tammy Abraham arriva ai microfoni di DAZN esprimendo la sua gioia.

Cosa vuol dire vincere il derby a Milano?

“Siamo molto felici. Loro sono una buona squadra ma oggi abbiamo giocato con fiducia, coraggio e passione. Dobbiamo continuare così”.

Fonseca ha detto dopo il Liverpool che avete fatto allenamenti che gli avete dato risposte, hai visto qualcosa di diverso?

“Sono tornato dopo un grande infortunio, era un momento complicato anche per me. Sono qui per aiutare la squadra al meglio. È arrivata una vittoria importante quest’oggi, ora l’importante è continuare così".