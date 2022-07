Quella di ieri non è stata la migliore delle serate per Guillermo Maripan, difensore del Monaco che ha avuto la peggio in un contrasto di gioco nel primo tempo dell'amichevole di ieri al 'Mazza' di Ferrara contro l'Inter. Niente di troppo grave per il cileno che, via social, ha preso con ironia la vicenda chiedendo ai propri follower quanti punti di sutura, sette la risposta più gettonata, ci sarebbero voluti per cucire la ferita poco sopra il sopracciglio.

Giacomo Principato