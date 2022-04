Serve ritrovare il gol? “Credo che queste statistiche vadano bene guardando la loro totalità. Noi non abbiamo avuto un problema del gol, c’è stato un problema momentaneo ma quando questo è successo abbiamo avuto una solidità difensiva di altissimo livello. Quello che l’allenatore cerca è un equilibrio in campo e questo l’abbiamo quasi sempre avuto”.

“Si deve affrontare con serenità, è una semifinale con due squadre dal valore molto simile come dimostra il campionato. La squadra più serena e più in forma arriverà in finale”. Intercettato da Sport Mediaset , Paolo Maldini , direttore dell'area tecnica del Milan, analizza così l'imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

Come avete accolto le voci su una cessione societaria?

“Con curiosità sicuramente ma abbiamo troppe cose a cui pensare, abbiamo ancora cinque gare di campionato e speriamo due di Coppa Italia per chiudere la stagione alla grande. La differenza tra vincere e non vincere è enorme e molti giocatori non l’hanno ancora sperimentata. Dobbiamo concentrarci solo sulle cose di campo”.

Quanto sarebbe importante vincere per dare un’altra spinta al vostro capolavoro?

“Lo sarebbe per il livello dell’umore e della forza e di superiorità verso l’Inter con cui ci stiamo giocando anche lo Scudetto, insieme al Napoli. A livello di morale sarebbe importantissimo, questo non vuol dire che chi verrà eliminata mollerà subito ma a livello mentale potrebbe contare tanto”.