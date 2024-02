Saverio Sticchi Damiani, patron del Lecce, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Quotidiano di Puglia in vista della sfida in programma domenica pomeriggio contro la capolista Inter. "Risultato scontato? Chi l’ha detto? Io questa partita la voglio giocare pur sapendo che c’è una differenza abissale. Già potercela giocare è un’opportunità da cogliere al volo”, le sue parole.

Domani la rifinitura al Via del Mare sarà aperta ai tifosi. "La scelta dell’allenamento a porte aperte alla vigilia della partita era un modo per dire che se qualcuno ha voglia di stare vicino alla squadra può farlo, l’importante è che siano tutti presenti domenica”, ha aggiunto Sticchi Damani. "La Serie A a 18 squadre? Sono contrario. Secondo me è un modo di alcune big per limitare i propri danni economici. Molto banalmente, oggi gli introiti della serie A vengono divisi tra 20 squadre, l’idea di poterli dividere tra 18 alletta le big. Perché togliere a due piazze piccole l’opportunità di competere nel massimo campionato italiano?”