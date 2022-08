"Al Via del Mare arriva una squadra che vuole vincere il campionato e ha fame, ma anche noi ne abbiamo tantissima. E' il nostro esordio e vogliamo dimostrare chi siamo, quindi non sarà una partita facile per loro davanti alla bolgia dei nostri tifosi, il nostro dodicesimo uomo in campo". Così ha parlato Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, in un'intervista a Sportitalia in vista della gara di sabato tra i pugliesi e l'Inter.