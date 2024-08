Luca Gotti, tecnico del Lecce, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro: "Quando perdi non sei mai soddisfatto. Anche in virtù dello svantaggio subito molto presto, abbiamo fatto la partita che dovevamo. A fine partita riflettevo su quello che avremmo potuto fare di più. Fossimo stati all'ultima giornata avremmo potuto rischiare l'uomo contro uomo. Ma il campionato è lungo, dobbiamo trovare equilibri. Abbiamo provato ad essere pericolosi con le qualità che abbiamo".

Gendrey via da Lecce domani. Ma in campo lo stesso "Ritengo sia la normalità se hai a che fare con le persone. E' arrivato qua bimbo, nell'indifferenza generale. E' diventato uomo come persona e giocatore. Ora ha la prospettiva di giocare le coppe in un club di un certo tipo, questa sera ha dato tutto e non si è mai tirato indietro", ha detto Gotti.

Da quale basi riparti?

"Non sono queste due partite di campionato che interferiscono sul cammino, con questa settimana il volto finale del Lecce sarà parecchio cambiato. Non dobbiamo restare ancorati a concetti tradizionali, dobbiamo trovare calciatori giusti e funzionali. Il mercato è invasivo per il Lecce, hai perso giocatori, devi trovare nuovi equilibri con la gestione societaria senza piangersi addosso. Dobbiamo trovare nuovi equilibri virtuosi il prima possibile".