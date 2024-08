Il tecnico del Lecce Luca Gotti commenta così ai microfoni di DAZN il match perso oggi in casa dell’Inter: “Al quarto minuto del primo tempo non siamo stati così attenti in area di rigore, abbiamo perso l’uomo e poi c’è stata la bravura dell’Inter assieme alla nostra disattenzione. Abbiamo cercato di dare fastidio all’Inter al meglio delle nostre possibilità, purtroppo siamo ancora poco incisivi, volevamo arrivare agli ultimi 20’ in equilibrio, poi il rigore del 2-0 ha dato tranquillità all’Inter e ha chiuso i giochi”.

Sulla formazione: “Sono cose che provo tutta la settimana e che poi voglio vedere anche in campi difficili. Mi sento di ringraziare Gendrey che ha un piede sulla porta, probabilmente questa è stata la sua ultima partita ma non si è mai tirato indietro. In un momento in cui tanti giocatori nicchiano e prendono posizione solo a tutela propria lui ha dato una grande dimostrazione. Poi quello che succederà questa settimana lo decideranno altri”.