Assan Ceesay, nuovo attaccante del Lecce arrivato a parametro zero dopo una stagione da protagonista allo Zurigo, si è presentato ufficialmente quest'oggi. Nelle sue parole anche un ricordo dell'esperienza al fianco della nuova promessa azzurra, l'ex interista Willy Gnonto: "E’ come un fratello per me. Eravamo insieme in spogliatoio come in camera in ritiro. E’ una brava persona e vuole sempre migliorarsi. Mi ha parlato bene di questo campionato in cui non vedo l’ora di cimentarmi. Anche con Blerim Dzemaili ho parlato tantissimo, allo Zurigo io, lui e Gnonto eravamo gli unici a parlare italiano. Mi ha aiutato tanto ed è anche lui è una brava persona".