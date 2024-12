Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, parla ai microfoni di Sport Mediaset dopo la pesante scoppola rimediata dall'Inter invitando i compagni a reagire prontamente: "Ci prendiamo ognuno le nostre responsabilità, dobbiamo capire gli errori. Però siamo un gruppo forte e in questi momenti devono venire fuori prima gli uomini e poi i calciatori. Dobbiamo capire gli errori per portare a Lecce una Lazio in forma e soprattutto arrabbiata".