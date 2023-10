Nessun problema per l'Atalanta al Castellani, dove Gianluca Scamacca fa la voce grossa spazzando via l'Empoli con due gol e un assist che valgono il netto 3-0 finale. L'ex West Ham e Sassuolo ci impiega appena 5' per diventare l'uomo copertina della prima delle due sfide del lunedì che chiudono la decima giornata di campionato con un delizioso colpo di tacco che apre le danze. Poco prima della mezzora, è sempre il centravanti di Gian Piero Gasperini a mettersi in evidenza con il passaggio decisivo che permette a Teun Koopmeiners di raddoppiare.

Il tris viene servito nella ripresa, al minuto 51', quando scorrono in anticipo i titoli di coda su una partita che non c'è mai stata. Troppo il divario tra le due squadre, sabato per la Dea un test decisamente più probante contro l'Inter.