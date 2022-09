All'Atalanta basta il destro chirurgico di Scalvini (che bacia il palo e si spegne alle spalle di Rui Patricio) per sbancare l'Olimpico, battere 1-0 la Roma e tornare in vetta alla classifica. Niente ritorno a San Siro per José Mourinho, espulso dall'arbitro Chiffi per le eccessive proteste dalla panchina in occasione di un mancato rigore fischiato a Zaniolo: lo Special One salterà quindi la sfida contro l'Inter, in programma al rientro dalla sosta.