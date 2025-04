Harry Kane presenta ad Amazon Prime Video la partita tra Inter e Bayern Monaco di questa sera al Meazza. "Sarà una partita difficile, dopo aver perso l'andata sappiamo che dovremo ribaltare il risultato. L'Inter è forte ed è davanti al proprio pubblico. Proveranno a metterci pressione e portarsi in vantaggio. Ma dobbiamo restare positivi dopo l'andata, visto che abbiamo creato loro diversi problemi. Dobbiamo migliorare qualche dettaglio, sarà sicuramente dura ma siamo pronti alla sfida. Servirà il giusto swing? Certamente...", risponde sorridendo l'inglese, grande amante del golf.

"E' una grande partita, siamo nella fase ad eliminazione diretta ed è quello che conta - dice ancora Kane -. E' una grande stagione per me e la squadra, sia qui che in Bundesliga. E' un altro step da superare, l'anno scorso siamo andati a un passo dal raggiungere la finale di Champions a Wembley e la finale a Monaco è una motivazione extra. Giochiamo per questi obiettivi, è per questo che ci si impegna durante l'anno".