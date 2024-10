In casa bianconera ha parlato anche il tecnico Thiago Motta. Di seguito le sue parole a Sky Sport: "La Champions fa parte del passato, pensiamo a oggi, concentrati sulla partita. Grande ambiente, dobbiamo giocare al massimo, con personalità e cercando di portare la gara dalla nostra parte. Dobbiamo evitare le transizioni dell'Inter, hanno grande qualità tecnica e fisica. Nel recupero palla mettono le squadre in difficoltà, in quei momenti dovremo essere bravi. Yildiz? Kenan sta bene, Timothy è tornato dall'infortunio e l'ho visto molto bene subentrando. Sono convinto farà molto bene. Yildiz ci dà l'alternativa per il secondo tempo. Vlahovic? Il calcio è un gioco collettivo, quando l'Inter s'abbassa non soffre tanto e dovremo verticalizzare su Dusan per trovare spazi quando ne avremo le possibilità", ha concluso.