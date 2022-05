Al termine della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter è il capitano bianconero Giorgio Chiellini a intervenire ai microfoni di Mediaset: “Dispiace perché loro hanno avuto il predominio del gioco, ma a livello di occasioni siamo riusciti a tenerla bene. Abbiamo subito due gol su rigore, speravamo di portarla a casa ma va accettato. Qualcosa negli scontri diretti ci è mancato, spero che la rabbia di perdere tre partite su quattro contro l’Inter ci dia la forza per ripartire. Poi le vittorie non si costruiscono solo con gli scontri diretti. Mi dispiace lasciare dopo 10 anni senza vittorie. È chiaro che qualcosa non è andato quest’anno, l’avevamo detto anche nei giorni scorsi. C’è stato un percorso di miglioramento, ma siamo ancora lontani da quella che è la squadra più forte, negli scontri diretti lo ha dimostrato. Poi non contano solo quelli, lo dimostra il fatto che il Milan è meno forte ed è davanti. A questa Juve manca qualcosa che abbiamo avuto per 10 anni, bisogna ritrovarlo in fretta e ripartire. Penso che Allegri sia la persona giusta per ristabilire quello che avevamo avuto negli anni passati”.