L'amarezza per un girone di Champions League concluso al terzo posto solo in virtù della miglior differenza reti rispetto al Maccabi Haifa prevale sulla soddisfazione di Massimiliano Allegri di aver visto una Juve viva contro il PSG ieri sera: "I ragazzi hanno fatto bene, sono contento che sia stata un'ottima Juventus. Ma bisogna essere arrabbiati dopo una sconfitta - ha detto il tecnico bianconero a Sky Sport -. Quando si gioca qui bisogna fare di tutto per giocare a marzo con le migliori d'Europa".

Archiviato il capitolo europeo, Allegri volge lo sguardo al prossimo impegno in campionato: "Domenica arriva l'Inter, una squadra completamente diversa dal PSG. E' fisica, secondo me in Italia è ancora la più forte. Con loro dovremo giocarla in maniera diversa".