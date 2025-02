Thiago Motta si presenta ai microfoni di DAZN per offrire le sue impressioni a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby d'Italia: "Quanto siamo cambiati dal 4-4 dell'andata? Un po' di cose sono cambiate: la formazione e il nostro momento di forma. Veniamo da tre vittorie che danno entusiasmo e fiducia. Affrontiamo una grande squadra, servirà fare la prestazione per raggiungere la vittoria".

In quanto è migliorata la sua Juve?

"Ci conosciamo di più, anche se a gennaio abbiamo cambiato dei giocatori per necessità. Abbiamo già affrontato l'Inter all'andata, sappiamo cosa aspettarci. Abbiamo la fiducia di fare un'ottima prestazione per arrivare alla vittoria".

Quale cosa ti preoccupa di più dell'Inter?

"Quando non abbiamo la palla dobbiamo essere generosi, in fascia ci troveremo spesso tre contro tre. Dovremo essere molto attenti, a centrocampo avremo una parità numerica, anche se Lautaro viene tra le linee; in quel caso dovremo essere corti e solidi. Sappiamo il valore dell'avversario, dovremo fare molto bene con e senza palla, dovremo creare perché siamo in casa".

Yildiz in panchina.

"Mi auguro che la squadra faccia una grande partita, servono 95' di grandissimo livello. Abbiamo bisogno anche di chi entra a partita in corso per mantenere o alzare il livello".