Il giorno dopo il ko col PSG, la Juventus è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare il big match che la metterà di fronte all'Inter domenica: in mattinata, i giocatori bianconeri più impegnati ieri sera hanno svolto la classica seduta di scarico, gli altri si sono dedicati a esercitazioni per il possesso palla posizionato e combinazioni di gioco per le conclusioni su cross. Domani, antivigilia del derby d'Italia, Massimiliano Allegri ha programmato un altro allenamento mattutino.