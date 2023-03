Aprile si avvicina e con lui gli appuntamenti più importanti della stagione calcistica. Anche per la Juve che, in corsa su tre fronti, si augura arrivare alla fase calda con tutti gli effettivi a disposizione di Massimiliano Allegri .

Come spiegato a Sky Sport da Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager dei bianconeri, a margine dei sorteggi di Europa League a Nyon: "Speriamo di arrivare alle gare di Europa League e a quelle in Coppa Italia contro l'Inter con l'organico al completo per essere competitivi al massimo. Per varie vicissitudini, non abbiamo mai avuto a disposizione tutti assieme Pogba, Chiesa e Di Maria, giocatori su cui puntiamo molto".