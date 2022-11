Da dove arriva la maggior soddisfazione?

"Beh, tornare a battere l'Inter dopo quattro partite. Importante vincere uno scontro diretto, abbiamo trovato più campo dopo il vantaggio rischiando solo su Lautaro dopo un disimpegno errato di Rabiot".

Da dove arriva questa svolta?

"Non è questione di svolta. Il campionato è lungo, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto. Ma questa vittoria ci dà soddisfazione, ma da domani bisogna azzerare tutto per giocare con Verona e Lazio".

Dieci punti sono tanti o troppi per pensare allo scudetto?

"Siamo a 2 punti dal quarto posto. Dopo la sosta non so cosa può succedere, il campionato del Napoli fin qui è straordinario. Non bisogna pensare che dopo stasera abbiamo risolto tutti i problemi: c'è da migliorare ancora e recuperare tutti i giocatori perché con l'Europa League giocheremo giovedì e domenica".