Al termine di una parttita gladiatoria, Duvan Zapata è dovuto uscire nei minuti finali di Inter-Torino a causa di un grave infortunio rimediato nel tentativo di recuperare un pallone. Le sensazioni in casa granata sono decisamente negative: secondo Sky Sport, l'attaccante colombiano, uscito in barella tra gli applausi di San Siro, si è accorto prontamente della gravità della situazione. Il forte sospetto, in attesa delle prime analisi, è che Zapata abbia rimediato la rottura del legamento crociato.