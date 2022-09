Paulo Dybala ha svolto tutto l'allenamento odierno con la squadra e, salvo clamorose sorprese, partirà alla volta di Milano, dove domani sera la Roma è ospite dell'Inter. L'argentino si sente pronto per giocare dal primo minuto, poi spetterà a José Mourinho decidere se schierarlo come titolare o utilizzarlo a partita in corso. A proposito di scelte di formazione, è praticamente certo l'impiego dal via di Lorenzo Pellegrini ed è molto probabile che Nicola Zalewski prenda il posto di Celik sulla fascia destra, con Leonardo Spinazzola confermato a sinistra. Lo riporta Sky Sport.