Hansi Flick affronterà la partita di Champions League contro l'Inter con la serenità dovuta all'accordo trovato col Barcellona per il prolungamento del suo contratto. Il Mundo Deportivo lo afferma con certezza citando fonti vicine al tecnico tedesco: mancano solo alcuni dettagli, ma è cosa fatta il rinnovo per un'altra stagione, come da richiesta esplicita dell'allenatore che vuole andare avanti anno per anno. Pertanto, l'attuale intesa a scadenza 2026 sarà prolungata fino al 2027.

Un nuovo contratto per l'allenatore tedesco comporterà ovviamente un aumento di stipendio per lui e per il suo staff tecnico. Un altro problema è la tempistica della risoluzione della questione. Si prevede che tutto sarà finalizzato entro la seconda settimana di maggio, ma l'intenzione è di rimandare l'annuncio del rinnovo annuale a fine stagione, per non creare scompiglio nel bel mezzo della competizione. L'agente del manager, Pini Zahavi, ha fatto diversi viaggi per incontrare Joan Laporta e ha fatto progressi fino ad arrivare al punto attuale.