Raggiunto dall'emittente radiofonica spagnola SER Catalunya, il difensore del Bologna Juan Miranda si è pronunciato sull'Inter in vista della partita di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona: "Abbiamo giocato bene contro di loro, ma hanno grandi giocatori e stanno lottando per il titolo del campionato. Sono una grande squadra. Il segreto per batterli? Il nostro gioco è molto diretto e ogni squadra che affrontiamo ha difficoltà. Il Barcellona ha armi più che sufficienti per battere l'Inter, e Hansi Flick conosce sicuramente meglio di chiunque altro i loro punti deboli. Vedremo una grande partita".

Miranda, cresciuto nella Masia, non si esime dal parlare del giovane asso blaugrana Lamine Yamal: "Avevo sentito parlare di lui, ma alla Masia si sentono tanti nomi. È come se fosse stato toccato da una bacchetta magica; ha un futuro e un presente brillanti. Adoro il gioco del Barcellona; è molto divertente. Spero che potremo giocarci contro l'anno prossimo. Sono in buone condizioni fisiche e Flick ha aggiunto il suo tocco personale. Stanno giocando in modo brillante; è un piacere vederli", ha concluso.