A fine partita l'allenatore del Verona Paolo Zanetti si accomoda in sala stampa per commentare la pesante sconfitta subita dall'Inter. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Ci commenta la partita e la decisione di andare in ritiro?

"È una partita incommentabile dal mio punto di visto. Mi sento solo di scusarmi. Uno spettacolo ai limiti dell’indecoroso. Abbiamo deciso di andare in ritiro fino a data da destinarsi per ritrovare noi stessi. Il sistema di gioco era fatto in modo da coprire la profondità di Thuram. Succede qualcosa che ci manda in bambola. Sono il responsabile. Andremo in ritiro per capire bene come arrivare alle prossime tre partite con un atteggiamento completamente diverso".

Perché non si è provato a difendere basso? È proccupante questa sconfitta.

"È preoccupante. È una bastonata pesante e mi dispiace per i miei giocatori. Noi abbiamo una responsabilità. Indossiamo una maglia che merita altro. Merita un’aggressività diversa. Dovevamo avere uno spirito diverso. Non accetto questo tipo di atteggiamento. Per questo motivo abbiamo deciso di toglierci la libertà. Ci auto puniamo con il ritiro. Oggi siamo fragili oltremisura. Un po’ mi vergogno. I numeri sono impietosi".

È una vita che non si vedeva qualcuno abbandonare il Bentegodi a fine primo tempo. Senza i tifosi non si va avanti.

"Lo so. È questo il motivo per il quale oggi non mi sento di andare oltre le scuse. Vedere la gente abbandonare lo stadio è veramente brutto. E la colpa è solo nostra. Gran parte dello stadio non ci ha abbandonato neanche oggi. L’Hellas senza i tifosi non è niente. Abbiamo le capacità per ricomporre questa frattura. Lo possiamo fare solo sul campo. Lavorando. Mettiamoci sotto".

La scelta del ritiro è stata imposta dalla società? Senti la fiducia del club?

"In questo momento non riesco a pensare a me stesso. Sono talmente incazzato… vedremo se la società mi darà fiducia. È normale che qualche pensiero di sconforto mi arriva. Il mio animo è combattente e non mi sento di abbandonare la squadra. Devo capire come togliere le paure dalle teste dei ragazzi. Penso di avere grosse responsabilità sia sulle sconfitte che sulle vittorie. Io sono convinto che posso salvare questa squadra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!