La spinta del pubblico che riempirà lo stadio Artemio Franchi sabato sera sarà la linfa di cui si nutrirà la Fiorentina per provare a superare l'Inter in una sfida sulla carta complicata, anche alla luce del momento che sta vivendo la squadra di Italiano. "Sarà una bella partita, vogliamo fare bene con una grande squadra. Giocheremo in casa e questo sarà un motivo ulteriore per far bene e vincere", ha assicurato Pietro Terracciano, portiere dei gigliati, ai canali ufficiali del club toscano.