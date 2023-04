Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, si è concesso ai microfoni ufficiali del club viola dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter. “E' stata una gara inglese per i ritmi. Complimenti ai ragazzi, al mister e ai tifosi che sono venuti, li abbiamo sentiti per tutta la gara. Ci hanno creduto, come noi. Stasera torniamo e domani ci alleniamo perché mercoledì c’è una gara importantissima.