Davide Ballardini , tecnico della Cremonese , ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter, mostrando fiducia per le prossime sfide: "È la conferma che i ragazzi sono seri e vogliono meritarsi qualcosa di più rispetto a quanto visto ora, adesso pensiamo alla partita di Coppa e poi avremo una gara molto importante, come tutte. La prestazione è una nota lieta, c'è l'atteggiamento giusto".

Qualcosa che non va c'è ancora, soprattutto nella fase di gestione del possesso. E Ballardini lo evidenzia: "Abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita, in disimpegno. Situazioni di gioco abbastanza semplici da leggere per frenesia, un po' anche per la bravura degli avversari. l'Inter ha giocatori che fanno quattro passi e ti rubano palla".

Quali giocatori dell'Inter vi hanno infastidito oggi?

"Dzeko è un grande giocatore, ma la differenza oggi l'ha fatto Lautaro, che ha corso come un forsennato e segnato due gol".