Il giocatore del Cagliari chiamato a commentare la sfida appena conclusa contro l'Inter è Gabriele Zappa. FcInterNews.it, presente all'Unipol Domus con il proprio inviato, vi riporta le sue dichiarazioni.

Che momento sta vivendo il Cagliari?

"Non è bello, arriviamo da quattro ko di fila ma ce la siamo giocata con quasi tutte anche se non abbiamo centrato il risultato. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto bene, però abbiamo speso tanto e dopo il primo gol non siamo riusciti a reagire".

Come se ne esce da questa fase?

"Non è facile trovare il modo, ma dobbiamo lavorare e non pensare alle partite passate. Pensiamo al Monza e cerchiamo di portare a casa punti".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio? Oggi per te era una partita speciale?

"Eravamo un po' abbattuti perché perdere 3-0 non è mai bello. Oggi abbiamo incontrato la squadra secondo me più forte del campionato, si muovono tanto e ti portano via tante energie. Ci siamo detti che abbiamo fatto un primo tempo: il primo gol è stato rocambolesco e diciamo un po' brutto, Luperto ha detto che è scivolato. L'Inter è stato il mio passato e non ci penso più, ora col Monza son contento di tornare vicino a casa ma non vedo l'ora di ritrovare i tre punti".

Che effetto fa la contestazione?

"Non è piacevole sentire i tifosi che ci contestano, è un dispiacere più che altro. Abbiamo dato il massimo e lo sappiamo, non potevamo fare altrimenti. Il mister è bravo a ripartire subito e a cancellare il passato, crediamo in quello che facciamo. I cavalli si vedono alla fine, adesso è presto per dare giudizi".