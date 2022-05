Come si vivono questi momenti? "Il momento è difficile, così come trovare le parole giuste dopo una partita così complicata. Non si è fatta la prestazione, abbiamo incontrato una squadra forte ma ci abbiamo creduto per tutta la settimana e dispiace. Ora dobbiamo crederci fino alle fine".

Quanto è doloroso questo momento? Avete parlato nello spogliatoio?

"Fa male da leader e da capitano, anche se so di aver dato tutto devo prendere le responsabilità da capitano. La squadra ci ha creduto fino alla fine e lo farà fino all’ultima gara: in questa situazione fai fatica ad arrivare a una giornata così con il destino nelle nostre mani. Ora dobbiamo fare una settimana giusta e crederci".

Un messaggio per i tifosi?

"Quello che posso dire è grazie: in questi otto anni a Cagliari faccio fatica a ricordare uno stadio molto carico come in queste due ultime gare in una situazione così delicata. Ci hanno dato una grossa mano, nonostante non siamo riusciti a corrispondere. Non ho mai visto uno stadio così bello e fa molto piacere".

Cosa dirai ai tuoi compagni in settimana?

"Dobbiamo crederci, i ragazzi ci credono. Sapevamo che oggi sarebbe stato difficile, ora è diventata più complicata ma dobbiamo crederci fino alla fine perché può succedere di tutto. Dobbiamo fare il nostro domenica e aspettare".