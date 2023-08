Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, il direttore sportivo del Cagliari, prossimo avversario dell'Inter, Nereo Bonato ha parlato della sfida contro i nerazzurri, in programma per lunedì prossimo: "Misurarsi alla prima in casa contro una finalista di Champions è motivo di vanto e orgoglio: sarà un impegno delicato e complicato, ma ce la giocheremo con la nostra forza e il sostegno dei nostri tifosi. Ranieri è stato la persona giusta al posto giusto e nel momento giusto. Ha sposato questo progetto con grandissime motivazioni. Un uomo di grande competenza, carisma e passione: per noi è stato da subito il leader di cui avevamo bisogno".

Sul mercato ha aggiunto:

"Il nostro è stato un mercato mirato, con la volontà di non stravolgere il gruppo dello scorso anno e allo stesso tempo di inserire elementi che potessero innalzare il livello di competitività della squadra. Per quanto riguarda l’attacco, abbiamo avuto il problema dell’operazione di Lapadula che ha cambiato le strategie. Stiamo valutando una serie di giocatori".