Inizia col colpo grosso il campionato del Bologna Primavera, che ha superato per 2-1 a Casteldebole l'Inter di Cristian Chivu campione d'Italia. Un successo che il tecnico rossoblu Luca Vigiani ha commentato così per il sito ufficiale del club: "Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi, hanno imposto il loro gioco, tenendo bene campo e palla. Siamo riusciti a scegliere bene quando palleggiare dentro, girando e a facendogirare i nostri avversari. Questo ha fatto sì che fossimo più padroni rispetto all’Inter. Nella ripresa è venuta fuori la loro pressione, eravamo anche un po’ stanchi: però, dal punto di vista di attitudine e mentalità, siamo stati capaci di riprendere in mano la partita e segnare il 2-1. Noi diamo seguito al percorso iniziato l’anno scorso, ma il lavoro di questi ragazzi parte da lontano. Abbiamo tanti classe 2005, avranno l’opportunità di giocare anche con l’Under 18, ma è questo che cerchiamo: collaborazione, come l’anno scorso. Loro sono Campioni d’Italia, devono inserirsi nel campionato e nel gruppo, ma hanno già mostrato di poterlo fare bene".