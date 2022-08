Prima soddisfazione stagionale per Gennaro Anatriello, attaccante del Bologna Primavera che ha messo lo zampino col gol vittoria nel successo rossoblu contro l'Inter Primavera. Il classe 2004, intercettato nel post-partita, ha parlato delle sue sensazioni: "Che emozione il primo gol in Primavera, sono felice per la vittoria che è arrivata anche grazie alla forma fisica positiva, i meriti vanno allo staff. Dobbiamo continuare così".