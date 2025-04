È Lorenzo De Silvestri il difensore del Bologna incaricato ad analizzare il risultato ottenuto oggi in casa dell'Atalanta in conferenza stampa. "Abbiamo imparato che il livello è altissimo, lo dimostra il fatto che siamo lì per Champions, Europa League e Conference, la competizione è altissima. Spero che ci sia freschezza, sia fisica che mentale, così ce la possiamo veramente giocare, l'ambizione è molto alta" ha detto il difensore del club rossoblu, prossimo avversario dell'Inter.

Sulla partita e sugli obiettivi poi aggiunge:

"I primi due gol hanno indirizzato la partita, non siamo entrati al top, l'Atalanta è partita più forti di noi: dopo la seconda rete potevamo disunirci, abbiamo cercato di fare il nostro. L'obiettivo è stare lì, siamo orgogliosi di essere in semifinale di Coppa Italia. La parola d'ordine è equilibrio, anche se le sconfitte non fanno mai piacere".