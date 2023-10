"Con l'Inter sarà una grande partita a cui arriviamo in un buon momento di forma dopo la vittoria nel 'clasico' contro il Porto. Stiamo giocando bene, pratichiamo il calcio che il Benfica chiede. Domani è una gara a parte, contro una squadra che è stata finalista di Champions, che è prima in campionato. Sarà complicato". Angel Di Maria ha ribadito il concetto già espresso in conferenza stampa anche nell'intervista rilasciata a Sky Sport, alla vigilia dell'incrocio con i nerazzurri per la seconda gara del girone D di Champions League.

Sarò un ritorno in Italia per te.

"C'è un ambiente fantastico, spettacolare, molto appassionato. Ma noi dobbiamo restare concentrati al 100% su noi stessi".

Che squadra è l'Inter?

"E' difficile parlare di questo o quel giocatore, ce ne sono tanti che hanno grande qualità. Dovremo dare il 100% per fare risultato".