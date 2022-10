Il Bayern Monaco dovrà rinunciare a due delle sue colonne nella gara di Champions League che lo metterà di fronte all'Inter, inutile ai fini della classifica, martedì sera all'Allianz Arena. Lo ha spiegato in conferenza stampa Julian Nagelsmann: "Manuel Neuer è ancora indisponibile, sicuramente salterà la partita contro l'Inter: pensiamo possa ritornare il prossimo week-end - ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei bavaresi -. Tutti i giocatori che hanno giocato contro il Barcellona dovrebbero essere pronti per domani (vs Mainz, ndr), ad eccezione di Muller che ha avvertito di nuovo un po' di dolore all'anca e al bacino. Non potrà giocare domani e sembra in dubbio anche per martedì. Probabilmente dovremo farlo riposare per una settimana".