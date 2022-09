Dopo la vittoria di San Siro, si presenta in conferenza stampa il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann. "Sono soddisfatto della partita, abbiamo giocato quasi sempre in modo continuo, solo nel finale ci siamo un po' allungati e l'Inter poteva approfittarne con Lautaro, Calhanoglu, Brozovic. Ma ci siamo sempre compattati, abbiamo difeso bene sulle loro ripartenze e abbiamo creato diverse palle gol. Bravi anche a trasformare le azioni difensive in offensive, Leroy ci ha portato a fare due gol, sul primo bravo Kimmich nel controllo, nel secondo bravissimo nell'accelerazione. Potevamo chiuderla prima ma sono soddisfatto così".

Anche senza Lewandowski i suoi continuano a divertirsi, quanto si diverte lei?

"Io mi diverto quando vinciamo, davanti abbiamo giocatori a cui piace giocare la palla, un gol è stato simile a uno di quelli segnati ieri dal PSG. Abbiamo scelto Mané per avere più opportunità in attacco, possiamo migliorarci ancora e lavoreremo quotidianamente per farlo".

Anche Lewandowski ha segnato. Soddisfatto di Mané?

"Sono contento per lui, abbiamo fatto un bel percorso insieme, rende onore a quanto fatto per il Bayern. Certo, non sono felice di doverlo incontrare da avversario. Mané ha avuto a che fare con giocatori molto fisici, ma ha partecipato a due gol e ha aperto spazi ai compagni. Non si tratta di essere sempre protagonisti, ma anche di lavorare per gli altri. Sono soddisfatto".