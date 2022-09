L'olandese Matthijs de Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha espresso il proprio rammarico per il pareggio ottenuto in casa dell'Union Berlino ai canali ufficiali del club bavarese: "Oggi non abbiamo giocato così bene, non abbiamo creato molte occasioni, quindi abbiamo appena ottenuto un punto. Non abbiamo giocato con lo stesso energia come al solito. La Union Berlino ha fatto molto bene, complimenti a loro. Vogliamo sempre vincere, ma oggi non ce l'abbiamo fatta". In prospettiva c'è ora la gara di Champions League contro l'Inter: "L'Inter è un'avversaria difficile. Hanno una squadra con molta esperienza e giocatori fisicamente molto forti. Giocano sempre allo stesso modo, in un sistema 3-5-2 collaudato".