"Bayern Monaco-Inter non sarà un'amichevole, c'è troppo prestigio in questa partita". Lo ha detto Oliver Kahn , CEO dei bavaresi, parlando ai colleghi della BILD alla vigilia della sfida dell'Allianz Arena che metterà di fronte due squadre già sicure di un posto agli ottavi di finale della Champions League , i tedeschi come teste di serie, i nerazzurri da secondi della classe.

Il turnover annunciato da Julian Nagelsmann in conferenza stampa non preoccupa l'ex portiere, che evidentemente è convinto che Muller e compagni faranno di tutto per centrare l'en plein di successi nel girone per la terza volta nella loro storia, stabilendo il record assoluto nella competizione: "Chiunque andrà in campo vorrà mettersi in mostra, le prestazioni non cambieranno. Quindi non mi preoccupo troppo perché i ragazzi che giocheranno vorranno vincere la partita".