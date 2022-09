Anche Matthijs de Ligt analizza a Sky il successo del Meazza. "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara. Non perfetta, ma abbiamo fatto il nostro gioco. Anche l'Inter ha giocato bene, con tanta intensità, specie nel primo tempo - dice l'olandese ex Juve -. Differenze tra gli attaccanti in Italia e quelli al Bayern? Sto giocando con gli attaccanti più forti del mondo, sto imparando giorno dopo giorno. La differenza negli allenamenti? Duri entrambi, ma sono diversi: in Italia c'è più tattica e meno intensità, infatti all'inizio ho avuto qualche difficoltà con i tanti sprint che ho dovuto fare".