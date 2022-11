A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter, Tony D'Amico, direttore sportivo dei bergamaschi, parla a Sky Sport per presentare il match del Gewiss Stadium. Si parte dalle ultime parole di Gian Piero Gasperini: "Il confronto con il mister è quotidiano, in conferenza si parla di concetti. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare, siamo strafelici di quello fatto fino ad oggi. Nell’Atalanta ci sono stati tanti cambiamenti, sappiamo che sarà un campionato duro ma con il lavoro del mister sappiamo di poter affrontare le partite con ambizione e coraggio, mettendo in difficoltà gli avversari".